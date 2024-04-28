فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 205 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34388

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و69 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الوحشي على القطاع الفلسطيني إلى 34388 شهيدًا و77437 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

العملية العسكرية الوشيكة في رفح ستبدأ بإجلاء المدنيين وقد تستمر لـ5 أسابيع

فيما أفادت هيئة البث العبرية، بأن قوات الاحتلال تستعد لشن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة "قريبًا جدًا"، بعدما نقلت في وقت سابق عن مصدرين عسكريين لم تذكر اسميهما، أن قوات الاحتلال ستطلب من أكثر من مليون فلسطيني في رفح النزوح مجددًا إلى وسط وجنوبي القطاع.

من جهتها ذكرت إذاعة كان العبرية، أن العملية العسكرية الوشيكة في رفح، ستبدأ بإجلاء المدنيين، وقد تستمر لـ5 أسابيع.

أبرز التطورات على أرض غزة

وخلال الـ24 ساعة الماضية، شنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة الزوايدة وسط القطاع بالتزامن مع قصف الدبابات عدة أحياء شمال قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقة قليبو شمال غزة، كما قصفت حي الزيتون جنوب شرقي القطاع.

وأفادت تقارير غربية، بأن هناك محاولات جديدة لإحياء المفاوضات بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وسط تقارير في الإعلام الإسرائيلي عن "تنازلات" من جانب تل أبيب.