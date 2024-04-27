أكسيوس: اعتقال 600 شخص خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين بالجامعات الأمريكية

أعلن موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم السبت، عن أن الشرطة الأمريكية اعتقلت أكثر من 600 شخص خلال الاحتجاجات المناصرة لفلسطين في 15 جامعة بكل الولايات المتحدة.

وسبق، وأوقف مئة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين صباح السبت في حرم جامعة في بوسطن وقامت الشرطة بفض اعتصامهم، وفق ما أفادت جامعة نورث إيسترن يونيفرسيتي.

وقالت الجامعة عبر منصة إكس "في إطار عملية الإخلاء هذه، أوقفت الشرطة نحو مئة شخص. تم الإفراج عن الطلاب الذين أظهروا بطاقات انتسابهم إلى جامعة نورث إيسترن (...) تم توقيف من رفضوا إثبات انتسابهم"، لافتة إلى أن "إهانات عنيفة معادية للسامية" مثل "اقتلوا اليهود" أطلقت الليلة الفائتة داخل الحرم الجامعي.

هيئة دعم فلسطين: مظاهرات الجامعات الأمريكية لرفض دعم إسرائيل "انتفاضة"

وسبق، وقال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن المظاهرات في الجامعات الأمريكية أشبه بانتفاضة، وهذه الانتفاضة غاية الأهمية كونها تؤكد رفض العالم والإنسانية لجرائم الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة وأيضًا تدين عنف الشرطة والانحياز الأمريكي والذي يظهر بشكل أو بآخر الديمقراطية الإمبريالية على حقيقتها بأنها ديمقراطية شكلية، وعندما تتعرض فقط مصالحها للنقد والإدانة تبدأ الشرطة بالاعتداء العنيف على الطلاب الذين يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي، والذين يطالبون بوقف دعم دولة الاحتلال وتصدير السلاح وسحب الاستثمارات، وأيضًا في ذات الوقت يطالبون بضمان احترام قواعد القانون الدولي ورفض شريعة الغاب.

أضاف عبدالعاطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التصريحات الإسرائيلية وبعض التصريحات السياسية الأمريكية، ومحاولة تشبيه هذه المسيرات بالنازية، جميعها محاولات لوأد هذا الحراك، وهي لن تفلح في إثناء الناس، فالحقيقة باتت مكشوفة، ولا يمكن أن يصبح من يطالب بوقف الإبادة ووقف الاحتلال وجرائمه وضمان حقوق الفلسطينيين أن يصبح لا سامية.

وأكد عبدالعاطي أن اللاسامية والإرهاب هو ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولذلك هذه المظاهرات عندما تم الاعتداء تزايدت ووصلت إلى أكثر من 44 جامعة وتمتد إلى جامعات في العالم.