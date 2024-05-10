لا تحب الأطفال وفقدت أعصابها.. ضبط خادمة إفريقية كتمت أنفاس طفلة رضيعة بسبب البكاء

واقعة مؤلمة عاشتها السيدات عقب انتشار فيديو على جروب خاص بالاستفسار عن الخادمات، تظهر خلاله خادمة إفريقية تعدَّت على طفلة بالضرب المبرح وحاولت كتم أنفاسها أثناء بكائها ليلًا، ولم تعلم الخادمة أن والد الطفلة قام بتركيب كاميرات سرية داخل الغرف ليراقب أطفاله عن بُعد.

القبض على الخادمة

وبعد انتشار الفيديو، تقدَّم والد الفتاة بتحرير محضر ضد الخادمة بقسم شرطة التجمع الخامس، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكَّن رجال مباحث التجمع الخامس من القبض على الخادمة الإفريقية أثناء اختبائها داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

اعترافات المتهمة

وبمناقشة المتهمة، اعترفت بالتعدي على الفتاة؛ لأنها كانت كثيرة البكاء ليلًا ففقدت أعصابها لأنها كانت على وشك الاستغراق في النوم، إلا أن بكاء الطفلة أيقظها.

وأضافت أنها لم تكن تحب الأطفال، لكنها كانت تعمل خادمة مُقيمة لدى أسرة الطفلة المجني عليها منذ عام لاحتياجها للمال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوَّرًا لخادمة إفريقية تعذب طفلة رضيعة وتكتم أنفاسها أثناء نومها، ونشر والد الطفلة الفيديو، مشيرًا إلى وضعه كاميرات المراقبة داخل غرف نوم أطفاله دون علم الخادمة المُقيمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.