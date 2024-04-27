احتجاجات غزة تتصاعد.. اعتقال 100 شخص فى إحدى جامعات بوسطن
أوقف مئة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين صباح السبت في حرم جامعة في بوسطن وقامت الشرطة بفض اعتصامهم، وفق ما أفادت جامعة "نورث إيسترن يونيفرسيتي".
وقالت الجامعة عبر منصة إكس "في إطار عملية الإخلاء هذه، أوقفت الشرطة نحو مئة شخص. تم الإفراج عن الطلاب الذين أظهروا بطاقات انتسابهم إلى جامعة نورث إيسترن (...) تم توقيف من رفضوا إثبات انتسابهم"، لافتة إلى أن "إهانات عنيفة معادية للسامية" مثل "اقتلوا اليهود" أطلقت الليلة الفائتة داخل الحرم الجامعي.