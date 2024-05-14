الثلاثاء 14 مايو 2024
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اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 2024/5/14 بالجنيه والدولار

الذهب
الذهب

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يحرص الشباب المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 /5 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث حقق سعر الذهب اليوم وجود حالة من الاستقرار لليوم الثالث، في داخل محلات الصاغة والأسواق المصرية، حيث ثبت عيار 21 عند مبلغ 3140 جنيهًا للبيع، وقيمة 3120 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 /5 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 3588.5 جنيه للبيع، 3565.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء نحو مبلغ 3289.5 جنيه للبيع، و3268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن إلى 3140 جنيهًا للبيع، و3120 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة مبلغ 2691.5 جنيه للبيع، وقيمة 2674.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء عند مستوى 2093.25 جنيه للبيع، وقيمة 2080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء نحو 1794.25 جنيه للبيع، ومبلغ 1782.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9

بينما سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء نحو مبلغ 1345.75 جنيه للبيع، وقيمة 1337.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء نحو 25120 جنيهًا للبيع وقيمة 24960 جنيهًا للشراء.

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سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 نحو 2356 دولارًا للبيع، 2355 دولارًا للشراء.

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جاء سعر سبيكة نصف جرام نحو 2.315 جنيه.
جاء سعر سبيكة وزن 1 جرام نحو 4.150 جنيه.
جاء سعر سبيكة وزن 2.5 جرام نحو 10.333 جنيه.
جاء سعر سبيكة وزن 5 جرام نحو 20.110 جنيه.
جاء سعر سبيكة وزن 10 جرام نحو 40.250 جنيه.

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