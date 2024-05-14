الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/5/14

الدولار
الدولار

يحرص المسافرون إلى خارج مصر بشكل مستمر على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 /5 /2024 عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار اليوم مقابل سعر الجنيه المصري، استقرارًا في بداية التعاملات اليومية بمختلف البنوك؛ إذ جاء بنحو قيمة 47.24 جنيه للشراء، ومبلغ 47.34 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 /5 /2024

وتستعرض «الدستور»، في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، مقابل الجنيه المصري، بعدد من البنوك المصرية، طبق آخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم 47.23 جنيه للشراء، و47.33 للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
وبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 47.24 جنيه للشراء، و47.34 للبيع، في بنك مصر.

وعن سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فسجل 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وسجل سعر الدولار اليوم 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع في بنك cib.

كما سجل سعر الدولار اليوم 47.228 جنيه للشراء، و47.328 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء نحو 50.84 جنيه للشراء و51.00 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك المركزي المصري نحو مبلغ 59.11 جنيه للشراء و59.30 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو قيمة 52.07 جنيه للشراء ومبلغ 52.24 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
بلغ 100 ين ياباني اليوم في البنك المركزي المصري نحو قيمة 30.31 جنيه للشراء و30.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
بلغ الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو قيمة 12.58 جنيه للشراء وقيمة 12.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري نحو مبلغ 153.57 جنيه للشراء و154.09 جنيه للبيع.

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