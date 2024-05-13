سعر الدولار اليوم الاثنين 13-5-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024..كلمات تصدرت محركات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد سعر الدولار اليوم الاثنين استقرارًا وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

ونتيجة لما سبق ذكره يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة على مدار اليوم للتعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الاثنين 13-5-2024

وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث سجل نحو 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024، في البنك الاهلي المصري مقابل الجنيه المصري، 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مايو 2024 استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري، ليبلغ 47.24 جنيه للشراء مقابل 47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

وفي البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مايو 2024 ليسجل 47.18 جنيه للشراء 47.28 جنيها للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية، فإن سعر العملات اليوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغت نحو:

سجل سعر الدولار نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 50.85 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.59 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.13 جنيه للشراء، و59.27 جنيه للبيع.