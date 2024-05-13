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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 13-5-2024 فى جميع البنوك

الدولار
الدولار

يحرص المسافرةن إلى خارج البلاد على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-5-2024 عبر جوجل، خلال التعاملات الصباحية بعدد من البنوك المصرية، حيث بلغ فى البنك الأهلى المصرى قيمة 47.25 للشراء، مبلغ 47.35 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وصل سعره إلى 47.24 للشراء و47.34 جنيه للبيع، كما بلغ بنك القاهرة قيمة 47.25 للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-5-2024

وتنشر "الدستور"، أسعار الدولار اليوم الإثنين فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وستشمل تحديثا فوريًا للأسعار في حال تغيرها.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية التالى:

سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصرى
47.25 جنيه للشراء.
47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر
47.24 جنيه للشراء.
47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
47.25 جنيها للشراء.
47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
47.26 جنيها للشراء.
47.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
47.25 جنيه للشراء.
47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
47.20 جنيه للشراء.
47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
47.25 جنيه للشراء.
47.35 جنيه للبيع.

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وتنشر سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو مبلغ 47.40 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء. 
جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني بنحو قيمة 59.05 جنيه للبيع، و58.87 جنيه للشراء. 
بلغ سعر صرف اليورو اليوم الاثنين نحو مبلغ 50.87 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء. 
سجل سعر صرف الدينار الكويتي نحو مبلغ 154.08 جنيه للبيع، وقيمة 153.59 جنيه للشراء.

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