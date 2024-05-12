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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 12-5-2024 في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

تصدر البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية عن سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 12 مايو 2024، في منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، من قبل المواطنين.

سعر الدولار اليوم الاحد 12-5-2024 والعملات الأجنبية 

ولذا ينشر "الدستور" خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم الاحد 12-5-2024 والعملات الأجنبية والتي جاءت كما يلي:-

سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 12 مايو 2024 شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر ومكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 47.24 جنيه للشراء، 47.34 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر استقرارًا اليوم الاحد الموافق 12 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري، 47.30 جنيه للشراء مقابل 47.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر تداول الدولار اليوم الاحد الموافق 12 مايو 2024، في البنك الاهلي مقابل الجنيه المصري، 47.23 جنيه للشراء، و47.33  جنيهًا للبيع.

طالع سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

سجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم الاحد 12 مايو 2024 في البنك التجاري الدولي استقرارا ليبلغ 47.30 جنيه للشراء 47.40 جنيها للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

سجلت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد الموافق 12 مايو 2024، استقرارا خلال منتصف التعاملات واليك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.23 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيه للشراء، و59.65 جنيه للبيع.

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طالع سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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