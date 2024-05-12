تحديث يومي| أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى في بداية التعاملات الأسبوعية

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى في بداية التعاملات اليوم الأحدوبداية التعاملات الاسبوعية في البنوك المصرية.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى



وقرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب الغير حقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.

أسعار الدولار مقابل الجنيه 2024

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات - البنك الأهلي المصري - سجل سعر صرف الدولار 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي " ليسجل 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزى المصرى - سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري47.27 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملة الأوروبية



وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 50.89 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل اليورو 50.89 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل سعر اليورو في البنك التجارى الدولي استقرارا 50.89 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى المصرى - سجلت العملة الأوروبية 50.72 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع.



كما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.. ففي البنك الاهلى - سجل الاسترليني 59.13 جنيه للشراء، و59.43 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل الاسترليني 59.13 جنيه للشراء، و59.42 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الاسترليني في البنك التجارى الدولي 59.13 جنيه للشراء، 59.43 جنيه للبيع..وفي البنك المركزى المصري - سجل الجنيه الاسترليني 58.87 جنيه للشراء، و59.05 جنيه للبيع.

وعربيا - سجل الريال السعودى في البنك الاهلى 12.61 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.. والدرهم الاماراتي سجل 12.89 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي سجل 153.09 جنيه للشراء، و154.13جنيه للبيع.

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