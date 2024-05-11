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مصر

يطلق الأربعاء.. التاكسى الكهربائى "رفاهية لا متناهية" بالعاصمة الإدارية

وزير النقل يتفقد
وزير النقل يتفقد مشروع التاكسى الكهربائى

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، 10 سيارات كهربائية "تاكسي"، مقرر تشغيلها تجريبيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل 15 مايو الجاري، كمرحلة أولى من إجمالي 145 سيارة تشغل تباعا.

وتضم السيارات "60 سيارة شيفروليه بولت، 85 سيارة MG4"، وتخدم المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، وتكون على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب.

والسيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج، وأجهزة تحديد المواقع GPS، وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي "سوبر جيت"، بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم، ويقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى. 

حجز السيارة سيكون متوفرًا عن طريق التطبيق الذكى للهاتف المحمول

وأوضحت وزارة النقل، في بيان، أن حجز السيارة سيكون متوفرا عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول، والمزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة، وبها إمكانية الدفع بطريقتين: إما عن طريق "الكريديت كارد" أو الكاش، كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

 التاكسى الكهربائى 
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جدير بالذكر، أن هذه هي وسيلة المواصلات الثانية التي ستعمل داخل العاصمة بعد أتوبيسات شركة "أكتا"، وسيعقبهما لاحقا مونوريل شرق النيل، الذي يمر على 8 محطات بالعاصمة الإدارية، وكذا المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذى يمر على 7 محطات داخل العاصمة الإدارية، لتكتمل منظومة النقل المخططة للعاصمة بوسائل نقل ذكي أخضر مستدامة تتزايد مع الزيادة السكانية.

 التاكسى الكهربائى 

 كما تتكامل خدمة التاكسي الكهربائي مع وسائل المواصلات الأخرى المؤدية إلى العاصمة من كافة أنحاء الجمهورية، وصولا لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

كامل الوزير وزير النقل كاميرات إلكترونية العاصمة الإدارية الجديدة 60 سيارة شيفروليه التطبيق الذكي للهاتف المحمول

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