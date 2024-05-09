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مصر

وزير التعليم يتابع امتحانات صفوف النقل بزهراء العاصمة ويوجه بتوفير بيئة امتحانية آمنة

وزير التعليم يتابع
وزير التعليم يتابع امتحانات صفوف النقل

تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بمدرسة مصطفى كامل الرسمية المميزة للغات، التابعة لإدارة بدر التعليمية؛ وذلك فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

واستهل الوزير جولته داخل المدرسة، التى يؤدى الامتحانات بها عدد ٣٥٥ طالبا وطالبة بالمراحل المختلفة بصفوف النقل، بتفقد لجان امتحان الصف الرابع والصف السادس الابتدائي أثناء امتحان مادة الرياضيات.

وتفقد الوزير كذلك لجان امتحانات الصف الأول الإعدادى أثناء تأدية الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية، ولجان الصف الثانى الإعدادى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وضوح الأسئلة وعدم وجود أي مشكلات

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وعدم وجود أي مشكلات واجهتهم أثناء تأدية الامتحان.

كما تفقد الوزير عددًا من لجان الصف الثانى الثانوى بالمدرسة أثناء امتحان مادة اللغة العربية على التابلت، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أي مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

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وقد اطمأن الوزير أيضا على أداء الطلاب للامتحانات، فى إطار من الانضباط، وانتظام اللجان، موجهًا بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بحضور أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وداليا إبراهيم مدير إدارة بدر التعليمية.

الدكتور رضا حجازي مدرسة مصطفى كامل الرسمية المميزة للغات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى امتحان الصف الرابع إدارة بدر التعليمية

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