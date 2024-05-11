السبت 11 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

المدارس تواصل امتحانات النقل اليوم وتوجيه من وزير التعليم بشأن التصحيح

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم

تواصل المديريات التعليمية اليوم السبت امتحانات النقل على مستوى مدارس جمهورية مصر العربية.

 

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات التعليمية بتصحيح امتحانات النقل أول بأول، كما وجه وزير التعليم بمتابعة الامتحانات وعمل جولات في جميع المديريات لرصد أي شكوي والعمل علي حلها.

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات النقل وهي كالتالي:

-تعقد الامتحانات بداية من 8 مايو 2024 وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

 

ـ تضع المديريات التعليمية جداول الامتحانات التي تُحدد بداية ونهاية امتحان كل صف دراسي.

 

-تعقد الامتحانات فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني بداية من منهج فبراير 2024 حتى أبريل 2024.

 

-أسئلة الامتحانات تضعها الإدارات التعليمية والمدارس وفقًا للمواصفة الفنية التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

 

ـ الامتحانات تعقد في المدارس بلجان مؤمنة خاصة الامتحانات الإلكترونية.

 

-تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا على التابلت.ـ يخصص جزء من الأسئلة بواقع 15% يعقد ورقيا للصفين الأول والثاني الثانوي.

 

-الامتحانات يتم تصحيحها وإعلان نتائج الطلاب من خلال المدارس والإدارات والمديريات.

 

-تحتوي أسئلة الامتحانات على جزئيات تقيس مستوى الفهم والتحليل والتطبيق مع الابتعاد عن الأسئلة التي تقيس الحفظ والتلقين.

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في سياق متصل تستعد المديريات لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، ترتيب المواد والمواعيد بجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة القاهرة، وهو:

- موعد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الخميس 16 مايو 2024.

- موعد امتحان الدراسات الاجتماعية، يوم السبت 18 مايو 2024.

- موعد امتحان اللغة الأجنبية، يوم الأحد 19 مايو 2024.

- موعد امتحان مادة العلوم، يوم الإثنين 20 مايو 2024:.

- موعد امتحان امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

- موعد امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

- امتحان اللغة العربية والخط يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

- امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

- امتحان الهندسة يوم الإثنين الموافق 20 مايو2024.

- امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

- امتحان العلوم والتربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

- امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية، يوم الخميس مايو 2024.

4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات أ امتحانات نصف العام لصفوف النقل الثانوي بالأزهر الدكتور رضا حجازي

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