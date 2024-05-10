برلماني: العلاقات بين مصر والأردن راسخة ومستقرة وتاريخية

أكد النائب محمد نشأت العمده، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، على أهمية لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال زيارته لمصر، قائلا: العلاقات بين مصر والأردن راسخة ومستقرة وتاريخية.

ولفت نشأت العمده، في تصريح صحفي له اليوم، إلى الأهمية التي توليها مصر لعلاقات التعاون الثنائي، مع الأردن والعمل على تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن تناول الاجتماع بين السيسي وبشر الخصاونة الأوضاع في قطاع غزة، التي تمر بمرحلة غاية في الدقة، في ضوء الجهود المضنية للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع وتبادل للأسرى والمحتجزين، بما يضمن الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية بشكل مستدام وبلا عوائق، للحد من المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع.

وقال عضو مجلس النواب، أن إعلان مصر والأردن الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، يؤكد على الموقف المشترك في رفض العدوان، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.

واختتم أن علاقات مصر والأردن علاقات ممتدة، ولقاء السيسي ورئيس وزراء الأردن يكشف رفض الدولتين للعدوان على غزة وتداعياته والرغبة المشتركة في دفع علاقات التعاون المشترك والارتقاء بالتبادل التجاري بينهما.