نشأت العمدة: الدولة تتعامل مع توصيات ومخرجات الحوار الوطنى بمنتهى الجدية بتوجيهات الرئيس

قال النائب محمد نشات العمدة، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تعتبر الحوار الوطني عنوان المرحلة الحالية لدفع خطى الإصلاح الاقتصادي والنظر في كافة المطالب السياسية.

ولفت نشأت العمدة، في تصريح صحفي له، إلى أهمية الإجراءات التنفيذية المتخذة من جانب مجلس الوزراء لتحقيق مخرجات الحوار الوطني وتوصياته بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، فالدولة وعلى أعلى مستوى فيها مهتمة تماما بالحوار الوطني ومخرجاته سياسيا واقتصاديا وتأخذه مأخذ الجد.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة، بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات عبر الحوار الوطني في مختلف القطاعات.

وأشار نائب الصعيد، إلى أن الحوار الوطني أثبت طوال الشهور الماضية تحركاته في قضايا هامة للغاية، ومنها العفو الرئاسي وقبل انطلاق الانتخابات الرئاسية الماضية وغيرها من القضايا.

واختتم محمد نشات العمدة، أن الحوار الوطني تحت مظلة الدولة المصرية وبتوجيهات قيادتها ومشاركة كافة القوى الوطنية والسياسية فيها، يظل الحوار الأهم لبحث كل القضايا ورفع التوصيات بشأنها والنظر فيها من جانب رئاسة الوزراء بما ينعكس ايجابا على كل القضايا والتحديات في المجتمع.

من جانبه قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتحرك في مختلف الاتجاهات، لتوفير حياة كريمة لكافة المصرين والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن الموجودين في البلاد منذ بدء عهد الرئيس السيسي، لافتا إلى أن إجراءات الاصلاح المالي والاقتصادي هى ما ضمنت مرونة كبيرة مع أزمات عالمية حادة، فيما أن المشاريع الضخمة والعملاقة هى جواز المرور للمستقبل.

ولفت محمود، في تصريح صحفي له اليوم، إلى حديث رئيس الوزراء، خلال لقاء وفد من مجلس النواب الأمريكي، من أن مصر تتحمل الضرر الأكبر من جراء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتراجع ايرادات قناة السويس بأكثر من 50%، قائلا: هذه واحدة من التحديات التي تواجه الوطن وتتغلب عليها الدولة بتوجيهات السيسي، فمصر تدفع ضريبة باهظة فعليا للصراع في الشرق الأوسط، مضيفا أن المشروعات الكبرى تستهدف وضع أسس لحياة أفضل للشعب المصري، وإيجاد فرص عمل، خاصة للشباب، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمارات، علاوة على مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وغيرها.