الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عضو بالتنسيقية: تنفيذ توصيات الحوار الوطني تقطع الطريق على المشككين

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد د.حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، يؤكد حرص الدولة على تهيئة المناخ العام وطمأنة المشاركين وقطع الطريق على المشككين في تنفيذ توصيات الحوار المقترحة.

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وثمن هجرس في تصريحات له اليوم الأحد: تأكيد الحكومة على أنه جاري التنسيق بين البرلمان ووزارة شئون المجالس النيابية لاصدار قانون المحليات، موضحا أن اقرار قانون المحليات في المرحلة الراهنة اصبح ضروريا، خاصة أنه سيعزز الزخم الموجود حاليا بالحياة السياسية المصرية.

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمحافظات والمجالس المحلية، يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويقضى على البيروقراطية، مشيرا أيضا إلي ضرورة تأهيل الأحزاب لكوادرها  الشبابية قبل خوض انتخابات المحليات.
للحوار الوطني

ووجه د.حسن هجرس الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم سيادته الكامل للحوار الوطني، من خلال تنفيذ كل التوصيات الصادرة عنه، مما جعله بمثابة منصة وطنية حقيقية، كما وجه الشكر للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات.

عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحكومة الحوار الوطنى مارس

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