كشف ملابسات مقتل ربة منزل داخل منزلها فى الغربية

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانى المحلة بالغربية، بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، في ظروف غامضة.

وقالت الداخلية، إنه عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه طالب.

وأقر المتهم بارتكابه الواقعة بغرض السرقة ودلوفه إلى شقة المجني عليها وبحوزته سكين ولدى رؤيتها له حاولت مقاومته فتعدى عليها حتى فارقت الحياة واستولى على مبلغ مالي من داخل غرفتها ولاذ بالهرب وأرشد عن الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.