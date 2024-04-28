الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الميراث" وراء إشعال النار في أرض زراعية بكفر الشيخ

ارشيفية
ارشيفية

كشفت وزارة الداخلية اليوم الأحد، عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ بنشوب حريق في أرض زراعية.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بأرض زراعية ملك موظف، وامتدت النيران لأرض زراعية أخرى ملك عامل، وتم إخمادها دون حدوث ثمة إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص تربطهم صلة قرابة بالشاكي، حيث أشعلوا النيران لخلافات بينهم حول الميراث.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة كفر الشيخ حريق بأرض موظف-

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