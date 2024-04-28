في 24 ساعة.. سحب 1500 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في وسحب 1500 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

وقالت الداخلية إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وتمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1500 رخص سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.