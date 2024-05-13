حسام حسن يتحدث عن عودة الشناوى وحقيقة خلافه مع لاعبى الزمالك وعمر كمال

كشف حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، عن حقيقة زيادة الأحمال على لاعبي الأهلى خلال المعسكر الماضى.

حسام حسن يتحدث عن لاعبي الأهلي



وتساءل العميد: "هل فيه من لاعبي الأهلي اتصاب مع منتخب مصر؟ بخلاف إمام عاشور دي إصابة قدرية، ولكن كوكا لعب أساسي مع الأهلي في ماتش سيمبا وسجل هدف، أنا لما عرفت إن الشحات مصاب قولتله أرجع ناديك واتعالج".

وتابع: "خالد بيبو قاللي قبل معسكر مارس إن كوكا مصاب وعبدالمنعم مجهد، ومع ذلك كنت حريص أنهم مايدخلوش التدريبات الجماعية إلا لو هما جاهزين تمامًا وهذا ما حدث".

موقف صلاح والمحترفين ولاعبي الزمالك

وواصل: "محمد صلاح سيتواجد في المعسكر المقبل كان يحتاج لأن يتدرج في المباريات مع فريقه وهذا ما تم".

وأكمل: "سعيد بعودة محمد الشناوي، قائد ليه أهمية كبيرة، وقد يتواجد في معسكر المنتخب بجانب مصطفى شوبير المتألق".

وأضاف: "أحمد فتوح وأبوجبل أنا اللي رجعتهم مع سموحة بعد ما الزمالك استغنى عنهم، عمر كمال ماعنديش مشكلة معاه، هو كان مضايق إنه بيلعب معايا باك يمين، هل هو دلوقتي زعلان على المركز اللي حطيته فيه".

وأتم: "الناس بتقول إني عندي مشكلة مع أحمد شوبير، أنا ضميت مصطفى شوبير لأول مرة في حياته، منتخب مصر فوق كل شيء".