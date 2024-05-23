الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

السيارة المستهدفة
السيارة المستهدفة

قُتل شخص وأصيب 3 آخرون جراء استهداف مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبي لبنان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن الغارة تسببت باحتراق السيارة، وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر ومنظمات مدينة أخرى على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإطفاء الحريق، منوهة بأن المصابين 3 طلاب.

وبثت منصات محلية لبنانية مشاهد تظهر احتراق سيارة  في منطقة النبطية جنوبي لبنان، في حين أعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل عن دوي صفارات الإنذار في منطقة المطلة بالجليل الأعلى.

 

 

 

 

وفي وقت سابق أمس، شنت المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية 5 غارات على بلدتي عيتا الشعب وميس الجبل ومحيط بلدة علما الشعب.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات مركبا وطير حرفا وعلما الشعب ومنطقة اللبونة جنوبي لبنان.

حزب الله يقصف هدفين إسرائيليين

وأعلن حزب الله عن قصف هدفين إسرائيليين قبالة الحدود الجنوبية للبنان، موضحًا أنه استهدف مبنى يتمركز فيه الجنود الإسرائيليون في مستوطنة أفيفيم، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلن الحزب عن مهاجمة موقع الصدح الإسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية للبنان، واستهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ، كما نعى الحزب اثنين من مقاتليه قضيا في جنوب لبنان.

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حزب الله: استهدفنا موقع الصدح الإسرائيلى بقذائف المدفعية وحققنا به إصابة مباشرة

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرة مسيرة تسللت من لبنان، واخترقت الأجواء الإسرائيلية وسقطت وانفجرت في بيت هيلل في سهل الجولة بين الجليل الأعلى والجولان دون وقوع إصابات أو أضرار.

وبحسب القناة 13، فإن حريقًا قد اندلع وألحق أضرارًا بمنزل في بلدة أفيفيم في الجليل الأعلى جراء صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في مناطق متفرقة بينها شلومي ورأس الناقورة في الجليل الغربي وقرية الغجر السورية المحتلة غربي الجولان السوري المحتل وكذلك في بدلة بيت هيلل في سهر الحولة.

 

 

كفردجال النبطية جنوبي لبنان المسيرات الإسرائيلية مسي رة تابعة للاحتلال حزب الله

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مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

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