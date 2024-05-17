القاهرة الإخبارية| تفاصيل اغتيال قيادي بـ"حماس" فى قصف إسرائيلى جنوب لبنان

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، باغتيال القيادي بحركة حماس في لبنان شرحبيل السيد بقصف طيران الاحتلال استهدف مركبة على الطريق بين راشيا والمصنع قرب الحدود السورية اللبنانية.

وقبل قليل، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية، بمقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمنطقة البقاع في لبنان.

وأكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارة الإسرائيلية على سيارة بالبقاع استهدفت مسئولًا في حركة حماس بلبنان.