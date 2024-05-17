الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تنصف محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا بانسحاب إسرائيل من رفح؟

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال ريتشارد جوستين، السياسي الأمريكي الديمقراطي، إن جنوب إفريقيا تتعامل مع هذه القضية في جنوب إفريقيا لأسباب سياسية داخلية، ولكن إذا كان الناس يريدون إيقاف القتل فإن هذا الأمر يمكن أن ينتهي الآن إذا أطلق سراح الرهائن ولن يقتل مدنيون ولا رجال ولا نساء ولا أطفال، وهذا الأمر سوف ينتهي فورًا إذا أطلق سراح الرهائن.

وأضاف جوستين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمر كله في يد حماس، وقتل العديد من الناس عشرات الآلاف كانوا كلهم سيكونون على قيد الحياة اليوم لو لم تقم حماس بهجومها في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن كل ذلك القتل كان سينتهي فورًا لو كانت حماس أطلقت سراح الرهائن. 

وأوضح أن كل من يفكر بشأن هذا الموضوع بأن قتل المدنيين أمر مقبول، ولكن حماس أصرت على الاحتفاظ بالرهائن، وتستعمل الناس العاديين دروعًا والناس البريئون يموتون وهذا أمر مأساوي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى هذا الأمر مأساويًا ولكن يجب أن نعرف من يطلق الصواريخ ومن يموّل.

 

 

القاهرة الإخبارية جنوب أفريقيا الرهائن حماس السابع من أكتوبر

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