الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شروط توزيع الأضحية حسب الشرع.. تقوى وإحسان وإعانة للمحتاجين

الأضحية
الأضحية

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أحكام الأضحية، بما في ذلك كيفية توزيعها شرعًا، فيما تُصدر دار الإفتاء المصرية فتواها المُبيّنة لكيفية تقسيم لحوم الأضحية، مُستندةً إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

يُعدّ توزيع الأضحية من شعائر الإسلام، وسُنّة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويُساهم في إدخال السرور على المحتاجين والفقراء، وإعانةً لهم في هذه الأيام المباركة، ويُقرب العبد من الله تعالى، ويُضاعف أجره وثوابه.

توزيع الأضحية حسب الشرع

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الأصل في توزيع الأضحية أن تُقسّم إلى ثلاثة أجزاء:

الثلث الأول: يُعطى للفقراء والمحتاجين.

الثلث الثاني: يُهدى للأقارب والأصدقاء والجيران.

الثلث الثالث: يُؤكل لأهل المضحي.

وأنه يجوز للمضحي أن يأكل من لحم الأضحية كلها، أو يتصدق بها كلها، أو يوزعها كلها، مع أفضلية تقسيمها حسب الأصل المذكور.

أفضل طريقة لتوزيع الأضحية 
 

- التوزيع الشخصي: يُعدّ أفضل طريقة لتوزيع الأضحية، حيث يُمكن للمضحي التأكد من وصولها إلى مستحقيها.

- التعاون مع الجمعيات الخيرية: تُساعد الجمعيات الخيرية في إيصال الأضحية إلى أكبر عدد من المحتاجين، وتضمن وصول اللحم إلى مستحقيه بطريقة منظمة وعادلة. 

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