القاهرة الإخبارية: قصف متواصل من قوات الاحتلال يصل إلى وسط مدينة رفح

قال همام مجاهد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" في معبر رفح، إن هذا هو اليوم الثاني عشر على التوالي الذي تقوم وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية داخل مناطق مختلفة من مدينة رفح وتحديدًا في المنطقة الشرقية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف مجاهد، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم قامت قوات الاحتلال بدك عدد من المراكز والمواقع التي تقول قوات الاحتلال إنها تتمركز فيها بعض الفصائل الفلسطينية والمقامة الفلسطينية في مناطق شرق رفح وتحديدًا في حي البرازيل وحي الجنينة، بالإضافة إلى ما تقوم قوات الاحتلال من استهداف عدد من البنايات السكنية وعدد من المواقع من خلال الزوارق الحربية في بحر رفح وبحر خان يونس.

وأكد أن هذا القصف المتواصل من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية يصل في بعض الأحيان إلى مناطق وسط رفح، وبالتالي فإن مدينة رفح بشكل كامل تبدو في حالة قلقة للغاية بالنظر إلى كمية عدد النازحين المتواجدين في هذه المنطقة على الرغم من نزوح كما تقول إسرائيل أكثر من 800 ألف فلسطيني من مدينة رفح إلى الشمال قليلًا إلى بعض مناطق خان يونس.

وأوضح أنه على الرغم من أن الفصائل الفلسطينية تقول إنها تشتبك مع عدد من القوات الإسرائيلية داخل مدينة رفح تحديدًا في منطقة شرق رفح، أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم عن أنها استهدفت لمرتين متتاليتين قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعدد من الصواريخ.