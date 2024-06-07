الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خسارة "‏‎رجال سلة الأهلي" أمام الاتحاد السكندري في أولى مباريات نهائي دوري السوبر

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي "رجال" أمام الاتحاد السكندري  بنتيجة 71-69 في المباراة الأولى لسلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وكان الأهلي قد تفوق في الربع الأول بنتيجة 18-11 قبل أن يستمر التفوق الأحمر في الربع الثاني والذي انتهى لصالح الأهلي بنتيجة 36-32.

وقلص الاتحاد السكندري الفارق في الربع الثالث الذي انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 52-50.

في الربع الأخير انتزع الاتحاد التقدم بنتيجة 53-52، ووسع  الفارق إلى 62-54.

وتمكن الأهلي من التعادل عند 64-64، وتبادل الفريقان المقاعد وتكررت التعادلات وصولا إلى 69-69.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة تقدم الاتحاد 71-69، ثم طالب الأهلي بمخالفة في آخر لحظة ليعود الحكم لمراجعة تقنية الفيديو، وانتهت المباراة.

اقرأ أيضا.. الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى أولى مباريات تحديد بطل دورى السلة

الاهلى الاتحاد السكندرى اتحاد كرة السلة بطولة دورى السوبر لكرة السلة الاتحاد السكندري يهزم الأهلي

مواد متعلقة

الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى أولى مباريات تحديد بطل دورى السلة

الأكثر قراءة

التشخيص المبدئى لإصابة وسام أبوعلى

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

شواطئ الجمهورية «كاملة العدد» هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.. والأسعار فى المتناول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

مصدر بالمنتخب يكشف حقيقة معاقبة إمام عاشور بعد تصرفه فى لقاء بوركينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

4 ملفات تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو خلال أيام

أيادى «الموساد» فى لاهاى

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"