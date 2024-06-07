خسارة "‏‎رجال سلة الأهلي" أمام الاتحاد السكندري في أولى مباريات نهائي دوري السوبر

خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي "رجال" أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 71-69 في المباراة الأولى لسلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وكان الأهلي قد تفوق في الربع الأول بنتيجة 18-11 قبل أن يستمر التفوق الأحمر في الربع الثاني والذي انتهى لصالح الأهلي بنتيجة 36-32.

وقلص الاتحاد السكندري الفارق في الربع الثالث الذي انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 52-50.

في الربع الأخير انتزع الاتحاد التقدم بنتيجة 53-52، ووسع الفارق إلى 62-54.

وتمكن الأهلي من التعادل عند 64-64، وتبادل الفريقان المقاعد وتكررت التعادلات وصولا إلى 69-69.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة تقدم الاتحاد 71-69، ثم طالب الأهلي بمخالفة في آخر لحظة ليعود الحكم لمراجعة تقنية الفيديو، وانتهت المباراة.

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