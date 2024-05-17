"الصحة العالمية": الوضع فى غزة كارثى.. ولسنا قادرين على الوصول إلى مستشفيات الشمال

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية "طارق ياساريفيتش"، إن الوضع في قطاع غزة كارثي وهناك كثير من الصعوبات بسبب الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن عددا من مستشفيات غزة يعمل جزئيًا، ولسنا قادرين على الوصول إلى مستشفيات الشمال بسبب الإجراءات الإسرائيلية.

وأضاف ياساريفيتش، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإجراءات الإسرائيلية تحول دون تشغيل المستشفيات وإيصال المساعدات لغزة ويجب فتح المعابر جميعها لإدخال المواد الطبية، مشيرًا إلى أن غلق إسرائيل معبر رفح الحدودي يمنع دخول المساعدات الطبية اللازمة إلى مستشفيات قطاع غزة.

وأوضح، أن بعض مستشفيات غزة أغلقت تمامًا بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي حالت دون إيصال الوقود لتشغيلها، لافتًا إلى أن كميات الوقود التي تدخل إلى غزة لا تكفي لتشغيل مستشفيات القطاع.

وأكد، أن الظروف الحالية في غزة تضع تحديات كبيرة على عاتق الأطباء، مشددًا: "نحن في حاجة ماسَّة إلى دعم القطاع الصحي وعمال الإغاثة، لأن هناك أزمة كبيرة على مدار الأشهر الماضية في غزة تسببت في معاناة المدنيين وانتشار أمراض كثيرة، ولا يمكن السماح باستمرار الأزمة في قطاع غزة التي قد تستمر لأجيال".

ولفت، إلى أنه يجب دعم الأنظمة الصحية والبنية التحتية والمرافق الخدمية في قطاع غزة، ونؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فورًا.