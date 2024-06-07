معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

استضاف معرض أبوظبى الدولى للكتاب ٢٠٢٤ هذا العام عددًا من الأركان الجديدة ضمن برامج الفنون الإبداعية، من خلال لوحات الرسم والمنحوتات والتصوير الفوتوغرافى، والعديد من أشكال الفن الأخرى التى تعكس الثقافة والهوية، كما تميزت مساحات العرض فى ركن الفنون بالتصاميم الجذابة والإضاءة الملائمة التى تبرز جمالية الأعمال الفنية.

وقد تناثرت أماكن المعروضات الفنية بين جنبات المعرض، كان أهمها معرض صور أغلفة كتب نجيب محفوظ، ومعرض صور أفيشات الأفلام المأخوذة عن رواياته، وهى الصور التى أهداها المصور الكبير محمد حسين بكر لمركز أبوظبى للغة العربية؛ بمناسبة اختيار نجيب محفوظ الشخصية المحورية للمعرض هذا العام، وتم عرض الصور فى جناح نجيب محفوظ.

من المعارض التى حرصت على مشاهدة لوحتها، أيضًا، معرض «ثلاث رؤى تشكيلية» للفنانين: وليد علاء الدين وحسن زكى وميرة القاسم، وأقيم المعرض فى جناح «بيت الحكمة». وقد أعجبتنى كل الأعمال واختيار المعروضات التى كان واضحًا بها الحرص على التناسق البصرى، وتنوع الأشكال والمدارس الفنية من فن البورتريه والزخرفة بالحروف، والتجريد والرسم الانطباعى. وقد سعدت بالنقاش مع الصديق وليد علاء الدين حول أعماله التى أوحت لى بعضها بالسكينة والتأمل، وهى اللوحات التى رسمها تعبيرًا عن فترة كورونا، ثم اللوحات التالية بعد العودة والانطلاق فى الحياة؛ بما فيها من طاقة لونية غنية بضربات ريشة عريضة وسريعة؛ لتعطى مساحة لونية أكبر.

وكانت هذه فرصة لى لاكتشاف وجه الفنان التشكيلى أحد وجوه الكاتب وليد علاء الدين، الذى عرفته كاتبًا روائيًا تجريبيًا فى الشكل الفنى، وجسورًا فى طرح أفكاره من خلال روايته «ابن القبطية»، كما عرفته محاورًا رصينًا فى بودكاست أبوظبى، عندما استضافنى مع الروائى العمانى زهران القاسمى فى حلقة كاتب وكاتبة وحديث عن تقاليد وعادات الكتابة لدينا.

بالقرب من المركز الإعلامى لفتت انتباهى لوحة أو جدارية كبيرة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اقتربت من اللوحة والتقيت مبدعها الفنان التشكيلى السورى الشاب تيم عمر، الذى شرح لى أن اللوحة مكونة من ١١٥٠٠ ريشة صقر بارتفاع ٥ أمتار وعرض ٤ أمتار، وأنه استغرق ٨ أشهر لإتمام هذه اللوحة، وقد اختار ريش الصقور لارتباط الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالصقور وتربيتها والاعتناء بها، ولأن ريش الصقر يتميز بتدرج الألوان فيه ويسمح له بتنفيذ اللوحة بطريقة مبدعة.

الصورة الثانية فى المعرض لوحة جمع فيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبى، وولى عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهى لوحة مكونة من ٥٢٠ ألف حبة بن «القهوة»، دون أى نوع من أنواع الأصباغ، حيث صممت بالاعتماد على تحميص البن بدرجات مختلفة، واستغرق تصميمها حوالى ٤ أشهر، ويبلغ ارتفاعها مترين وعرضها ٣ أمتار، وتعتبر الأكبر من نوعها فى العالم.

يستخدم الفنان السورى، الذى حصل على الإقامة الذهبية فى الإمارات، كل ما يمكن أن تتصوره من مواد قابلة للتشكيل؛ لتقديم رؤية جمالية جديدة، فشاهدت لوحات من الصدف وأقمشة العقال العربى ومنحوتات من الخشب وغيرها، وقد جذب المعرض أنظار الكثيرين وأبدوا إعجابهم بتجربة الفنان التشكيلى السورى.

حظيت الصورة الفوتوغرافية باهتمام كبير، سواء من حيث إقامة معرض خاص لتطور تاريخ الصورة الفوتوغرافية كشاهد على الماضى والتاريخ، وأيضًا الاحتفاء بالصورة الفوتوغرافية كمعبر عن روح التجديد والمغامرة، كما فى معرض ٥٠+/٥٠-، وهو معرض إماراتى للصور الفوتوغرافية للمصورين محمد الدرعى الذى صور الجانب الحار فى محمية المها العربية فى صحراء أبوظبى، وماجد الكثيرى الذى قام بتصوير الحياة الطبيعية والقطب الجنوبى أنتاركتيكا.

الصور مليئة بروح المغامرة وتجاورها يوضح أوجه التناقض والتشابه بين ارتفاع وانخفاض الحرارة فى أبوظبى الإمارات والقطب الجنوبى، مجموعة الصور التى تعرض تبين التناقض الصارخ بين لهيب الشمس وتدرجات ألوانها الذهبية والبنية، وبين البياض الشاهق للثلج. وأطلقت المؤسسة الراعية للمعرض النسخة الأولى من كتاب «صحراء مثلجة» التى تروى تفاصيل هذه التجربة الجغرافية المميزة من خلال لوحات رسم فنية.

لم تقتصر العروض الفنية على عالم الكبار، لكنها شملت أيضًا عالم الطفل، وكان للأطفال نصيب مميز فى معرض أبوظبى، ولعل أهم العروض الخاصة بالطفل «عرض باتمان»، فمن خلال المعرض أمكن للأطفال ومرافقيهم اكتشاف سيارة الرجل الوطواط الحقيقية التى شاهدناها فى فيلم «Batman» الشهير الذى صدر عام ١٩٨٩، بالإضافة إلى تماثيل بالحجم الطبيعى لباتمان على مر العقود، ولشخصيات أخرى مثل الجوكر وحليفته هارلى كوين والمرأة القطة، إلى جانب عروض لأغلفة القصص المصورة، كما كان هناك الكثير من وسائل الترفيه العائلية، بما فيها لعبة الواقع الافتراضى «Batman: Arkham VR»، ولغز ريدلر الذى يتمثل فى متاهة ليزر يحتاج الزائرون إلى إكمالها دون إطلاق الإنذار، ومتاهة مرايا «Joker’s Wild Card»، حيث كان على الزوار الانتقال من جهة لأخرى، فى محاولة للعثور على أفضل طريق للهروب.

مع انتهاء معرض أبوظبى الدولى للكتاب، أشعر كل عام بأننى أزداد معرفة وأخوض تجارب جديدة بفضل حرص إدارة المعرض على أن يكون نافذة لكل ما هو جديد أدبيًا وفنيًا، وما يرتبط بصناعة الثقافة العربية والعالمية، فدائمًا تحية لمعرض أبوظبى، وتحية للحضور المصرى المشرف، وتحية لكل الشباب العربى الذى يرسم للغد طريقًا جديدًا على خارطة الأمل.