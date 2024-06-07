منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

المنتخب الوطني حقق مكاسب كبيرة بعد الفوز الغالي على بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

‏وفي نفس الوقت سقط المنتخب في بعض الأخطاء والسلبيات، ولكن الفوز بثلاث نقاط أهم المكاسب خاصة أن بوركينا فاسو أحد أقوى فرق المجموعة وتعتبر الثلاث نقاط مهمة للغاية، وحافظت للمنتخب الوطني على صدارة المجموعة بجدارة وتقدم بخطي ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم 2026 في امريكا والمكسيك وكندا.

‏ومن أهم مكاسب المباراة هو نجاح حسام حسن المدير الفني للمنتخب في أول تجربة رسمية مع الفريق وهي انطلاقة معنوية كبيرة للجهاز الفني في بداية مشواره خاصة أن هناك بعض الكتائب الإلكترونية التي تتصيد الأخطاء لحسام حسن وجهازه الفني منذ تولي المسؤولية، وينشرون اخبار مفبرك تعمل على خلق مشاكل وهمية بين حسام وبين النجوم الكبار بهدف عرقلة مسيرة حسام في مهمته، ولكنهم تناسوا أنا عرقلة حسام تهدد مسيرة المنتخب الوطني وتحبط أحلام المصريين في التأهل للمونديال.

‏أعجبني الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات والالتفاف حول المنتخب وجهازه ودعمهم الكبير للفريق مما أعطى اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وبالفعل تم احراز هدفين في أول 7 دقائق من المباراة.

‏وضحت لمسات حسام حسن من اول مباراة حيث ظهر الفريق بشكل جديد وشخصية كروية تعتمد على الروح والاصرار والعزيمة والتي استمدها اللاعبون من شخصية حسام حسن.

ووضحت لمسات الجهاز الفني في طريقة الأداء التي تعتمد على زيادة القوة الهجومية للفريق ‏والزيادة العددية في وسط الملعب للسيطرة على مجريات المباراة من الدقيقة الأولى وهذا ماتحقق بنجاح وقدم المنتخب شوط أول قوي واحرز هدفين مبكرين.

‏ولا ننكر ان هناك بعض السلبيات ظهرت على أداء المنتخب ولابد أن يعالجها حسام حسن قبل المباراة القادمة أمام غينيا بيساو يوم الاثنين المقبلة في غينيا حتي نواصل الانتصارات ونحافظ علي الصدارة بجدارة.

‏وتعتبر هبوط اللياقة البدنية لمعظم لاعبي المنتخب في الشوط الثاني من اهم السلبيات والتي يجب ان يتم علاجها سريعا.

‏ولم تكن تراجع اللياقة ابرز السلبيات ولكن هناك عدد كبير من لاعبي المنتخب يؤدون بطريقة فردية استعراضية وثقة زائدة عن اللازم خاصة محمد صلاح وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم وأحمد سيد زيزو مما تسبب في تراجع اداء المنتخب وتفكك خطوطه.

ويحسب ضد حسن حسام انه دفع بكل النجوم الكبار في المباراة رغم أن أغلبهم يلعبون في مركز واحد مثل زيزو ومحمد صلاح في الجناح اليمين وامام عاشور ومروان عطية وحمدي فتحي في وسط الملعب مما أثر سلبيا على أداء معظم هؤلاء اللاعبين خاصة أنهم جميعا يلعبون في مركز واحد في خط الوسط.

وتألق محمود تريز لأنه اللاعب الوحيد الذي لعب في مركزه الاصلي في الجناح الأيسر، ونلتمس العذر لحسام حسن لأنه دفع بهؤلاء النجوم مرة واحدة من أجل ارضاء الجماهير، وخوفا من الانتقادات المتكررة من السوشيال ميديا في أول مباراة، ووضح ذلك في اختيار محمد الشناوي لحراسة المرمى رغم غيابه لشهور طويلة عن الملاعب، وتم مشاركته على حساب مصطفى شوبير الأفضل والأجهز، ولكن أعتقد أن حسام بعد تخطي اول مباراة بنجاح لن يلتفت لارضاء الجماهير وسيعدل من طريقةاختيارات اللاعبين للجاهزين والأفضل وفقا للمراكز الذين يتألقوا فيها خلال المباريات القادمة خاصة انه اكتسب ثقة الجماهير والجميع بالفوز في أول مباراة رسمية على بوركينا وتقدم خطوة جيدة نحو التأهل للمونديال.

‏وهناك انتقادات كبيرة لطريقة اللعب بثلاث مدافعين فقط ، وهذه الطريقة تهدد باصابة مرمى المنتخب في أي وقت، ولابد أن يعيد حسام حسن حساباته في مباراة العودة أمام غينيا بيساو لأن اللعب بثلاثة مدافعين خارج ملعبنا ستكون مغامرة ومقامرة وخطأ كبير يهدد المنتخب بهزيمة ثقيلة قد تعطل مسيرة المنتخب في تصفيات المونديال.

‏يجب العودة للعب بظهيري الجنب من البداية والاعتماد علي اللاعب عمر كمال عبد الواحد في الظهير الأيسر في ظل أزمة غيابات فتوح ومحمد حمدي أصحاب القدم اليسرى.

‏وفي النهاية يجب علي الجميع دعم المنتخب وجهازة بعد التجربة الرسمية القوية الناجحة امام بوركينافاسو، ويجب علي حسام حسن معالجة الاخطاء والسلبيات، ويجب علي اللاعبين الكبارة عدم الاستعراض والثقة الزائدة من اجل استكمال مسيرة المنتخب بنجاح في تصفيات المونديال وتحقيق حلم الملايين من الجماهير بالتأهل إلى كأس العالم.