الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مسجل خطر وزوجته بحوزتهما 170 كيلو حشيش وهيروين قبل ترويجها فى البحيرة

تشكيل عصابى - ارشيفية
تشكيل عصابى - ارشيفية

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران، فى ضبط أكبر تشكيل عصابى يتزعمه مسجل خطر وزوجته ونجله، تخصص فى تصنيع المواد المخدرة، والاتجار فيها، وعثر بحوزتهم على 170 كيلو حشيش وهيروين قبل ترويجها ، بالإضافة إلى أسلحة نارية متنوعة.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا يفيد قيام " أحمد ص ع ع" مقيم  بقرية معنيا التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، بتكون تشكيل عصابى مكون من زوجته، ونجله، وآخرين  لتصنيع المواد المخدرة، والاتجار فيها،  متخذين من دائرة المركز  والمراكز المجاورة  مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب استئذان النيابة العامة بمركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد شتا، بسكرتارية  محمد الشرقاوى، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم، وزوجته، ونجله، وخمسة أشخاص أشخاص آخرين، وعقب ضبطه تم تفتيش مسكنة بقرية معنيا، التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود،  تم ضبط الاتى: " 1010 طربة حشيش جاهزة للبيع، تزن حوالى 110 كيلو جرام،  بالإضافة إلى 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش خام معدة للتصنيع، عدد 4 ماكينة لتصنيع مخدر الحشيش، و133 اسطوانة لمخدر الهروين، يقدر وزنها 35 كيلو جرام، بالإضافة الى كمية كبيرة من مخدر الآيس، و 40  قطعة سلاح متنوعة، وكميه كبيرة من الذخيرة المتنوعة، وعدد 80 تليفون، ومبلغ مالى ".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط مخدرات ضبط مسجل خطر تشكيل عصابى بالبحيرة دمنهور إيتاي البارود

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