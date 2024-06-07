السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التشخيص المبدئى لإصابة وسام أبوعلى

وسام أبوعلى
وسام أبوعلى

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي تم بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين كشف عن إصابته بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم، ويجري اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة غيابه والبرنامج التأهيلي الخاص به.

وأكد جاب الله تواصله المستمر مع الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين ووسام أبوعلي منذ انتهاء مباراة منتخب فلسطين ولبنان، التي أقيمت، أمس، عقب شكوى اللاعب من وجود إصابة.

وشارك وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تعادل منتخب فلسطين أمام لبنان بدون أهداف في الجولة الخامسة من دور المجموعات في تصفيات المونديال.

وقدم مهاجم الأهلي أداء مميز للغاية في الظهور الأول له مع منتخب فلسطين بشكل رسمي، حيث لعب 95 دقيقة قبل أن يتم استبداله.

وتأهل منتخب فلسطين إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات الأسيوية قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعدما رفع رصيده عند 8 نقاط في المركز الثاني خلف الفريق الأسترالي الذي حصد 15 نقطة.

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