الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأغذية العالمى: التصعيد العسكرى فى رفح ينذر بتوقف العمليات الإنسانية فى غزة

تدخل الاحتلال فى
تدخل الاحتلال فى رفح الفلسطينية

أكد برنامج الأغذية العالمي أن التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية ينذر بتوقف العمليات الإنسانية في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الوضع في غزة كارثي

في الجهة المقابلة، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية "طارق ياساريفيتش"، إن الوضع في قطاع غزة كارثي وهناك كثير من الصعوبات بسبب الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن عددا من مستشفيات غزة يعمل جزئيًا، ولسنا قادرين على الوصول إلى مستشفيات الشمال بسبب الإجراءات الإسرائيلية.

وأضاف ياساريفيتش، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإجراءات الإسرائيلية تحول دون تشغيل المستشفيات وإيصال المساعدات لغزة ويجب فتح المعابر جميعها لإدخال المواد الطبية، مشيرًا إلى أن غلق إسرائيل معبر رفح الحدودي يمنع دخول المساعدات الطبية اللازمة إلى مستشفيات قطاع غزة.

الأغذية العالمي القاهرة الإخبارية رفح العمليات الإنسانية قطاع غزة التصعيد العسكري

مواد متعلقة

جنود على خط النار.. أطباء قطاع غزة يؤدون عملهم ببسالة ويشكون نقص الأدوية

مسلسل مستمر لا يتوقف.. انقسامات داخل أروقة حكومة نتنياهو بسبب اليوم التالى للحرب

"الصحة العالمية": الوضع فى غزة كارثى.. ولسنا قادرين على الوصول إلى مستشفيات الشمال

أستاذ قانون دولى: الاحتلال يريد تهجير الفلسطينيين من أرضهم

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال فى الزاعورة بصواريخ الكاتيوشا

الاحتلال: رصدنا إطلاق 75 قذيفة صاروخية من لبنان

صافرات الإنذار تدوى فى عدة مستوطنات شمال فلسطين

روسيا: قواتنا حررت 12 بلدة فى مقاطعة خاركيف خلال أسبوع

الأكثر قراءة

"تحول اقتصادي".. توقعات فلكية قبل عيد الأضحى قادت "ليلى عبد اللطيف" لتصدر التريند

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

عاجل| "مهمة مستحيلة".. الحكم العسكرى الإسرائيلى على غزة يشعل الصدام فى حكومة نتنياهو

انقسام داخل الوسط الفنى بسبب تصاعد أزمة "الشناوى" و"روجينا"

حصاد 97 ألف طن قمح وتسجيل 251 ألف مزارع بـ"كروت الفلاح" فى بنى سويف

"قالوا عنه".. أبرز تصريحات الفنانين عن الزعيم عادل إمام فى عيد ميلاده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟

بينهم 3 عرب.. من هم القضاة الذين ينظرون دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

"أونروا" تكشف أعداد النازحين من رفح الفلسطينية وتطالب بوقف إطلاق النار فورًا