الأغذية العالمى: التصعيد العسكرى فى رفح ينذر بتوقف العمليات الإنسانية فى غزة

أكد برنامج الأغذية العالمي أن التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية ينذر بتوقف العمليات الإنسانية في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الوضع في غزة كارثي

في الجهة المقابلة، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية "طارق ياساريفيتش"، إن الوضع في قطاع غزة كارثي وهناك كثير من الصعوبات بسبب الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن عددا من مستشفيات غزة يعمل جزئيًا، ولسنا قادرين على الوصول إلى مستشفيات الشمال بسبب الإجراءات الإسرائيلية.

وأضاف ياساريفيتش، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإجراءات الإسرائيلية تحول دون تشغيل المستشفيات وإيصال المساعدات لغزة ويجب فتح المعابر جميعها لإدخال المواد الطبية، مشيرًا إلى أن غلق إسرائيل معبر رفح الحدودي يمنع دخول المساعدات الطبية اللازمة إلى مستشفيات قطاع غزة.