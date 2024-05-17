الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا: قواتنا حررت 12 بلدة فى مقاطعة خاركيف خلال أسبوع

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن قواتها حررت 12 بلدة في مقاطعة خاركيف خلال أسبوع، وتواصل تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

في سياق آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إن بلاده سترد على أي تهديد نووي، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة "تاس" الروسية.

كان نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر بانكين، قال في تصريحات للصحفيين، على هامش المنتدى الاقتصادى الدولى "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى كازان"، إن إستونيا تنتهك القانون الدولى وترتكب السرقة من خلال السماح باستخدام الأصول الروسية المصادرة فى نقلها إلى أوكرانيا.

خاركيف الدفاعات الأوكرانية مقاطعة خاركيف الدفاع الروسية روسيا

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