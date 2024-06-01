مصادر لـ"الدستور": حركة تغييرات قد تشمل رئيس كهرباء جنوب القاهرة قريبا

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انتهاء عمل لجنة مشكلة من 12 عضوا من الشركة القابضة لكهرباء مصر في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأضافت في تصريحات لـ"الدستور" أن اللجنة التي شكلت كانت لمراقبة وتقييم وضع الفقد الفني والتجاري بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك بعد تقديم نتائج الأعمال في مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.

وأشارت إلى أن نتائج الأعمال عن العام المالي 2023/2024 كانت مخيبة للآمال في ظل أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء احتلت المركز الأول متأخرات في الفقد الفني والتجاري حيت بلغت نسبة الفقد في التحصيلات 27.5%.

وأكد أن اللجنة لم تكن رقابية فقط ولكنها قدمت الدعم الفني والتجاري والخطط لتقليل نسب الفقد في التحصيلات، وأن اللجنة منعقدة بصفة دورية لمتابعة مؤشرات الأداء لشركة جنوب القاهرة في ظل حالة من الغضب داخل الوزارة من أداء بعض القيادات داخل الشركة وعلى رأسها أداء رئيس الشركة والذي من المحتمل أن تشمله حركة التغييرات التي يتم دراستها لعدد من القيادات وصدور التقارير الصادرة من اللجان التي تتابع أداء رؤساء شركات التوزيع.