"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لغارات جوية للاحتلال على العدوسية والنجارية بجنوب لبنان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر البث المباشر، لقطات لشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على منطقتي العدوسية والنجارية بفضاء صيدا جنوب لبنان.

الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق لم تكن تصل إليها

وقال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق لم تكن يصل إليها طيران جيش الاحتلال من قبل، حيث استهدف البقاع الغربي بـ15 غارة.

استشهاد شخص وإصابة اثنين إثر استهدافات لطيران الاحتلال في صور

ولفت خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن طيران الاحتلال شن استهدافات واسعة، في نطاق فضاء صور أدى لاستشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين، ورد حزب الله بـ12 عملية من الجنوب اللبناني، بسلسلة من العمليات التقليدية، المتكررة بشكل شبه يومي، منها استهداف الأجهزة التجسسية في القواعد العسكرية.