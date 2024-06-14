الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع عنصر إجرامى بعد ما أطلق النار على الأجهزة الأمنية بالدقهلية

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية

لقى مسجل شقي خطر بقرية برمبال القديمة مركز منية النصر مصرعه، فيما أصيب أحد الأشخاص تصادف مروره، بعد قيام العنصر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوة أمنية في أثناء ضبطه بأحد الأوكار التي اتخذها للاتجار في المواد المخدرة، وعثر بحوزته على كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري آلي وطلقات من ذات  العيار.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية المصر بقيام عنصر إجرامي "مسجل شقي خطر" ويدعى "حسين..ا.م"، 31 عامًا، باتخاذ إحدى المناطق الزراعية بقرية برمبال وكرًا للاتجار في المواد المخدرة.

وجرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز ضرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث ومعاونيه بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، وفور وصول القوات واستشعار المتحري عنه بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ما اضطر الى مبادلته إطلاق النيران حتى جرى اسكات مصدرها.

كما أصيب خلال المطاردة شخص يدعى "إسلام.ع.ا" 16 عامًا، والذي تصادف وجوده خلال مطاردة العنصر الإجرامي.

وعثرت القرات بحوزة العنصر على كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري وعدد من الطلقات من دات العيار.

وجرى نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي والمصاب لمستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم"، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العتمة لمباشرة التحقيقات.

زراعة 100 مليون شجرة بنطاق محافظة الدقهلية

في سياق آخر، أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بنطاق محافظة الدقهلية بهدف زراعة الأشجار المثمرة وزيادة المساحات الخضراء تنفيذا للخطة الشاملة للتشجير بنطاق المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى من خلال تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار.

أكد مختار مواصلة الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة  لزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة على الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطى وأفنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور عماد النجار مدير عام البيئة للتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال التشجير في المبادرة الرئاسية لزراعة (100 مليون شجرة).

أكد مختار ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها، حرصا على تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.

مسجل شقي خطر قرية برمبال القديمة منية النصر قوة أمنية المواد المخدرة

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