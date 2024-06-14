الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل شخص على يد زوج ابنته في المنوفية

القتيل
القتيل

شهدت قرية سماليج التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية واقعة مقتل شخص على يد زوج ابنته، على خلفية خلاف عائلي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز شرطة تلا التابعة، يفيد بورود بلاغ بمقتل شخص في العقد الرابع من العمر على يد زوج ابنته، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة تلا برئاسة الرائد العربي محمد شكري، رئيس المباحث، حيث تبين لهم مصرع الشخص وهو في العقد الرابع من العمر ومقيم بنفس المركز، بعد تعرضه لطعنتين نافذتين في الصدر من زوج ابنته. 

ووجهت أسرة المجني عليه الاتهام لزوج ابنة المتوفى بسبب وجود خلافات أسرية، حيث كانا في نفس المكان للإصلاح بين ابنته وزوجها وتطور الأمر إلى مشاجرة أودت بحياته. قام زوج ابنته بطعنه بسلاح أبيض وجاري التحقيق في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث، وقررت الجهات المختصة نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الحادث، وإجراء معاينة طبية شرعية، حتى يتسنى استخراج تصاريح الدفن لدفن الجثمان في مقابر العائلة.

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