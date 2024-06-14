عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

كشف الجزائري حفيظ دراجى، المعلق بقنوات "بي إن سبورتس"، عن مفاجأة بشأن مستقبل زين الدين بلعيد، مدافع فريق اتحاد العاصمة، والذي ارتبط اسمه بقرب الانتقال إلى صفوف الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بلعيد يقترب من نادي سينت ترويدن البلجيكي

وقال دراجي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "المدافع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد يقترب من التوقيع مع نادي سينت ترويدن البلجيكي الذي ينشط في دوري المحترفين منذ 47 عامًا".

وأضاف: "ملاكه رجال أعمال يابانيون، لعب فيه مدافع أرسنال تومياسو، ووسط ميدان ليفربول إندو، ومهاجم لاتسيو كامادا، ويعتبر واحدًا من أكثر الأندية الأوروبية التي تصطاد المواهب، لتستفيد من تحويلها إلى فرق إنجليزية وألمانية".

وأضاف المعلق الجزائري: "بلعيد تلقى عروضًا مغرية من الأهلي المصري وفريقين سعوديين لكنه فضل المشروع الرياضي الذي يسمح له بتطوير قدراته في فريق بلجيكي والبحث عن آفاق أخرى في دوريات أوروبية أكبر، خاصة وأنه يمثل أحد الخيارات المستقبلية الواعدة في المنتخب الجزائري، لذلك تفهمت إدارة اتحاد العاصمة نوايا اللاعب وقررت تسهيل تنقله مقابل مبلغ لم يفصح عنه".

واختتم دراجي تدوينته قائلًا: "بعد عيد الأضحى سينتقل بلعيد إلى بلجيكا لإتمام الفحوصات الطبية وإتمام إجراءات انتقاله".

وكانت تقارير صحفية جزائرية قد ذكرت، في وقت سابق، أن إدارة الأهلي قد حسمت بشكل نهائي صفقة انتقال زين الدين بلعيد، مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بداية من الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن نادي الأهلي حسم صفقة مدافع اتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، بعد أن قرر تفعيل الشرط الجزائي المقدر مقابل 750 ألف يورو سيستفيد منها النادي العاصمي.

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن مصدر مطلع، إلى أن الاتفاق الذي تم بين اللاعب السابق لنصر حسين داي وإدارة الأهلي، تنص على "توقيع عقد يربطه بالفريق يمتد لأربعة مواسم مع راتب سنوي يناهز نصف مليون يورو في الموسم الأول على أن يرتفع على امتداد سنوات العقد الأربع".

ويلعب زين الدين بلعيد لصفوف اتحاد العاصمة منذ عام 2020، عندما انضم لصفوفه قادمًا من نصر حسين داي.

وشارك المدافع البالغ من العمر 25 عامًا، مع فريق العاصمة الجزائرية، في 137 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع خمس تمريرات حاسمة.

وشارك بلعيد في فوز فريقه اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية (موسم 2022-2023) على حساب يانج أفريكانز، إلى جانب مساهمته في فوز اتحاد العاصمة بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، في المباراة التي أقيمت بمدينة الطائف السعودية، والتي سجل خلالها اللاعب هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء.