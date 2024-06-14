مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

كشف مصدر مسئول داخل لجنة التخطيط بنادي الأهلى، برئاسة محسن صالح، النقاب حول حقيقة ما يتردد عن رحيل خالد بيبو مدير الكرة عن النادي وترشيح بعض نجوم القلعة الحمراء السابقين في الآونة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة بدليل حضور خالد بيبو اجتماع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، ومارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي.

وأضاف المصدر أن خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلي يلقى دعمًا كبيرًا من لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب اللذين يحرصان على تنسيق كافة أمور الكرة معه وأن هناك رؤية تطوير شاملة، سيكون همزة الوصل فيها إداريًا خالد بيبو لتنفيذها الموسم القادم.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة لا تتعامل بالقطعة مع أي مسئول داخل قطاع الكرة بل يكون هناك تقييم شامل في نهاية الموسم وحسم مصير البقاء أو الاستمرار.

الأهلي يتفوق على فاركو في تاريخ المواجهات

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم مع فاركو في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز لاستعدادات منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية يناير 2024، تبدأ المباراة في تمام السابعة مساء باستاد برج العرب.

اللقاء هو الخامس بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو إلى الدوري الممتاز موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين، وهدفين لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 14 أبريل 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3- صفر أحرزها محمود متولي ومحمد شريف وعلي معلول.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد ثلاثة أهداف، يليه محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.

يدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، من أصل 15 مباراة خاضها بواقع 10 انتصارات و3 تعادلات، وهزيمتين.

كان آخر ظهور لنادي الأهلي قبل فترة التوقف الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، وتمكن المارد الأحمر من التتويج باللقب الـ12 في تاريخه.