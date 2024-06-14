الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

خالد بيبو
خالد بيبو

كشف مصدر مسئول داخل لجنة التخطيط بنادي الأهلى، برئاسة محسن صالح، النقاب حول حقيقة ما يتردد عن رحيل خالد بيبو مدير الكرة عن النادي وترشيح بعض نجوم القلعة الحمراء السابقين في الآونة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة بدليل حضور خالد بيبو اجتماع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، ومارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي.

وأضاف المصدر أن خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلي يلقى دعمًا كبيرًا من لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب اللذين يحرصان على تنسيق كافة أمور الكرة معه وأن هناك رؤية تطوير شاملة، سيكون همزة الوصل فيها إداريًا خالد بيبو لتنفيذها الموسم القادم.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة لا تتعامل بالقطعة مع أي مسئول داخل قطاع الكرة بل يكون هناك تقييم شامل في نهاية الموسم وحسم مصير البقاء أو الاستمرار.

الأهلي يتفوق على فاركو في تاريخ المواجهات

 ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم مع فاركو في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز لاستعدادات منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية يناير 2024، تبدأ المباراة في تمام السابعة مساء باستاد برج العرب.

اللقاء هو الخامس بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو إلى الدوري الممتاز موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين، وهدفين لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 14 أبريل 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3- صفر أحرزها محمود متولي ومحمد شريف وعلي معلول.
وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد ثلاثة أهداف، يليه محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.

يدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، من أصل 15 مباراة خاضها بواقع 10 انتصارات و3 تعادلات، وهزيمتين.

كان آخر ظهور لنادي الأهلي قبل فترة التوقف الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، وتمكن المارد الأحمر من التتويج باللقب الـ12 في تاريخه.

لجنة التخطيط خالد بيبو الاهلى الخطيب كولر

مواد متعلقة

بيبو يكشف موعد انتظام اللاعبين الدوليين بالأهلى فى التدريبات

عاجل.. خالد بيبو لـ«الدستور»: أنا فى وش المدفع.. وغرفة ملابس الأهلى تحت السيطرة

خالد بيبو يحذر من العروض الخارجية قبل النهائي الإفريقي

الأكثر قراءة

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

مصرع عنصر إجرامى بعد ما أطلق النار على الأجهزة الأمنية بالدقهلية

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

"فاعل الخير" وراء مقتل مسنة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان