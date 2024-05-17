الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفصائل الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت فى أحد المبانى شرق جباليا

فصائل المقاومة الفلسطينية
فصائل المقاومة الفلسطينية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في أحد المباني بقذيفة شرق جباليا شمال قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

القسام تستهدف القوات المتمركزة في رفح

في الجهة المقابلة، قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن كتائب القسام استهدفت صباح اليوم قوة أخرى من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في منفذ رفح من الناحية الفلسطينية، ونتيجة لذلك أيضًا شاهدنا مروحيات عسكرية كانت تقوم بنقل الجنود الذين جرحوا وأصيبوا نتيجة لهذه الاستهدافات التي قامت بها الفصائل الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة جباليا قوة إسرائيلية المقاومة الفلسطينية

مواد متعلقة

مجازر مستمرة.. "القاهرة الإخبارية" ترصد تطورات الأوضاع فى رفح الفلسطينية

حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره فى غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لغارات جوية للاحتلال على العدوسية والنجارية بجنوب لبنان

عماد الدين حسين: كلمة الرئيس السيسى أوضحت ثوابت الموقف المصرى تجاه فلسطين

"الغضوي": قمة البحرين استثنائية فى التنظيم والتوقيت والأجندة المطروحة على طاولة الزعماء العرب

نتنياهو: العمليات العسكرية فى رفح حاسمة خلال الحرب

حماس: نأسف لما جاء في كلمة الرئيس الفلسطيني أمام القمة العربية

رئيس جمعية الصحفيين العمانيين: انعقاد القمة العربية فى هذا التوقيت شبه إنجاز

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

وجهة سياحية عالمية.. "المنتزة" درة حدائق الإسكندرية تتجمل بعد تطويرها (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟