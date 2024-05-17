الفصائل الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت فى أحد المبانى شرق جباليا

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في أحد المباني بقذيفة شرق جباليا شمال قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

القسام تستهدف القوات المتمركزة في رفح

في الجهة المقابلة، قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن كتائب القسام استهدفت صباح اليوم قوة أخرى من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في منفذ رفح من الناحية الفلسطينية، ونتيجة لذلك أيضًا شاهدنا مروحيات عسكرية كانت تقوم بنقل الجنود الذين جرحوا وأصيبوا نتيجة لهذه الاستهدافات التي قامت بها الفصائل الفلسطينية.