الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ممثل جنوب إفريقيا لـ"القاهرة الإخبارية": انضمام مصر سيسهم فى حل النزاع

زين دانجو
زين دانجو

رحّب زين دانجو ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بانضمام مصر إلى جنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل، مؤكدًا أن انضمام مصر إلى جنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل خطوة ضرورية وستسهم في حل النزاع.

وقال ممثل جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الإجراءات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تعكس نية الاحتلال في ارتكاب الإبادة الجماعية، ووضعنا أمام المحكمة حقائق مؤكدة عن أنشطة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ورفح الفلسطينية، كما  قدمنا عددا كبيرا من الأدلة التي تؤكد نية الاحتلال لتنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأوضح أن جنوب إفريقيا طلبت من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة ملزمة للاحتلال بوقف العمليات العسكرية بغزة وخصوصا في رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه يجب على المحكمة استخدام سلطاتها لإلزام إسرائيل وقف عملياتها في غزة، وضمان حماية المدنيين ونؤكد ضرورة محاسبة مجرمي الحرب.

وأكد ممثل جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية، أن إسرائيل تمتعت بالحصانة على مدار 70 عاما ويجب وقفها فورا.

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