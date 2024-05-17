لماذا لم تمنع القرارات السابقة للعدل الدولية جرائم الاحتلال فى غزة؟

قال آدم روزفلت المرشح السياسي الأمريكي السابق لولاية فرجينيا، إن ما تصدره محكمة العدل الدولية غير محترم من الكثير من الأطراف لا يحترمونه، فكنت في أفغانستان وأعرف العمليات العسكرية وما يجب القيام به من أجل تفكيك المنظمات وتدميرها.

وأضاف روزفلت، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نتحدث اليوم عن الحقوق الإنسانية وحماية المدنيين وما تقوم به جنوب إفريقيا جيد لأن هذه أداة من أدوات المحاسبة عليها أن تقنع العالم وخاصة محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل تقوم بخمسة أفعال ترقى إلى إبادة جماعية القتل العمد للأفراد، لأنهم فلسطينيون، والتسبب في أذى شديد والقيام بهجوم حقيقي ومنع النساء من الولادة وغيرها من الأفعال، ولذلك فإن جنوب إفريقيا يمكنها أن تقنع المحكمة بذلك.

وأوضح أن المسألة التالية هي ما هي سلطة المحكمة بصرف النظر عن ذلك إن إسرائيل تستمر في هذه الهجمة إلى النهاية لن يتوقفوا وسوف يستمرون وهذا الأمر يستدعي من الولايات المتحدة الأمريكية وآخرين أن يوقعوا العقوبات من أجل منع هذه النشاطات التي تتسبب في مقتل الفلسطينيين.