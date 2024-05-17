صحفي بـ"التايمز" البريطانية: إسرائيل مستعدة لتجاهل جميع القرارات الدولية بشأن اجتياح رفح

قال مايكل بينيون الصحفي بجريدة “التايمز” البريطانية، إن إسرائيل مستعدة لتجاهل كل القرارات الدولية ومنها قرارات محكمة العدل الدولية، وهي تتجاهل جميع النقد الذي يأتي عليها ، خاصة من حلفائها مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد بأن عملية رفح يجب ألا تستمر.

وأضاف بينيون، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الإسرائيليين يعتزمون إتمام عملية رفح بكل الأحوال، والأمريكيون يقولون إنه يجب ألا يتم الهجوم على قوافل المساعدات، أما الإسرائيليون فيفعلون ذلك، والإسرائيليون يستمرون بما يفعلونه برغم كل ما يحذره منهم المجتمع الدولي.

وأوضح أنه لا يوجد أي طريقة لمحكمة العد الدولية بفرض قراراتها ليس لديها جيش أو سلطة تنفيذية أو أي شيء، وقراراتها أخلاقية ولا يوجد أي رافع لها لتغيير السياسة في إسرائيل.