السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامي الشيبي ينفعل على الهواء ويهدد باللجوء للفيفا

محمد الشيبي
محمد الشيبي

هدد هاني بكري  محامي اللاعب محمد الشيبي، بتصعيد الأمور واللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي التابعة للفيفا، بعد إصدار اتحاد الكرة قرار بإيقاف موكله 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه سيقدم ظلمات للجان المختلفة في اتحاد الكرة، معتبرًا ما حدث تغول على لجنة الانضباط وهي لجنة قضائية مستقلة.

وأضاف: "مينفعش اتحاد الكرة يصدر قرار، لأنه من اختصاص لجنة الانضباط، وسأتخذ الإجراءات حتى لو وصلت لمحكمة التحكيم الرياض الدولي".

وأشار إلى أن إصدار العقوبات من اختصاص لجنة الانضباط وليس اتحاد الكرة، متسائلًا: "هل بتحولني للجنة الانضباط لتصدر العقوبة بدلا عنها؟ وهل مخالفة الشيبي إن صدر حكم جنائي ضد حسين الشحات؟  ولا لأنه لجأ للقضاء الجنائي؟".

 

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