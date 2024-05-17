هل تستطيع محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل بوقف الحرب في غزة؟ باحث يشرح

قال الدكتور ماك شرقاوي الباحث في العلاقات الدولية، إنه لا يوجد شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تغسل يديها من الدماء التي غامرت أيديها من استمرار دعم الكيان الإسرائيلي على مدار 8 شهور في الحرب على المدنيين في غزة و35 ألف من الشهداء وأكثر من 77 ألف من المصابين.

وأضاف شرقاوي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن لعبة السياسة وطرح الحلول المستبعد تنفيذها مثل حل الدولتين التي بدأت الإدارة الأمريكية في ترديده على مدار الثمانية أشهر الماضية وهم يعلموا جيدًا أن تنفيذ هذا الحل سوف يأخذ الكثير من الوقت ولابد من التمهيد له وهو ما لا يحدث، ثم إدخال مساعدات وحث إسرائيل والضغط عليها، ثم نجد أن إسرائيل لا تدخل المساعدات بل المساعدات التي دخلت بمعرفة الأمم المتحدة تم تدميرها من خلال المستوطنين، وهذا ما رأيناه من خلال الفيديوهات التي تم بثها وهم يدمرون المساعدات ويدعسوا بأقدامهم عليها حتى لا تصل إلى الفلسطينيين.

وأكد أن العالم بالتأكيد لا يرى مثل هذه المشاهد ولا يرى أن إسرائيل تكذب وتكذب وتدعي أكاذيب مثل التي رددته مندوبة إسرائيل أمام العدل الدولية بأن إسرائيل لم يتم إخطارها بالقضية، متسائلًا: “هل يمكن لمحكمة العدل الدولية أن لا تخطر دولة بموعد مرفعاتها؟”، بالتأكيد هذه لعبة سخيفة.