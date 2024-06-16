الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استنفار أمني على الطرق والمناطق الآثرية في عيد الأضحى المبارك

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

كثفت قوات الشرطة من تواجدها في الطرق الصحراوية لتأمين المسافرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وخلق مناخ آمن للمواطنين أثناء تحركاتهم، فضلًا عن تأمين محيط المناطق الأثرية والمقاصد السياحية التي يزورها المواطنين في الأعياد للاستمتاع بها.

كما كثفت  أجهزة الأمن من تواجدها بأماكن التجمعات وساحات الصلاة والمنشآت الهامة والحيوية، والمسارح ودور السينما، والمتنزهات العامة والسياحية لتأمين المواطنين، ورصد أية حالة خروج على القانون والتعامل الفوري والحاسم معها، فضلًا عن تكثيف الجهود والحملات الأمنية المختلفة، وذلك لضبط شتى المخالفات والجرائم التي قد تعكر صفو الأمن العام وتقلق راحة المواطنين خلال الاحتفالات.

وتبدأ قوات الشرطة في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات.

وتشتمل الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما يتم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

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