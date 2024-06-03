الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مركز للإبداع وفندق 3 نجوم.. الحكومة تكشف مصير مقر وزارة الداخلية القديم

جريدة الدستور

كشف بيان لرئاسة مجلس الوزراء قبل قليل، عن أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية لتحويله إلى مركز للإبداع وفندق ٣ نجوم، إلى جانب عددٍ من المكاتب الإدارية، مضيفة أنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات الإدارة خلال الأسابيع القادمة، وفيما يخص مبنى مجمع التحرير، جار العمل به لتحويله إلى فندق بمواصفات عالمية، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من ملفات عمل صندوق مصر السيادي، وذلك في اجتماع عقده مساء اليوم بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والسيد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسيدة/ نهى خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، والسيد عمرو إلهامي، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار. 

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ أهم ما تحقق في ملف استغلال الأصول المنقولة للصندوق.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه تم نقل نحو ٢٠ أصلًا من الأصول العقارية، منها ١٢ مقرًا من مقار الوزارات في منطقة وسط البلد، إلى جانب مجمع التحرير، ووزارة الداخلية، ومقر وزارة الخارجية.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمربع الوزارات، وتلقى الصندوق السيادي عددًا من العروض من جانب المستثمرين المصريين والأجانب لاستغلال تلك الأصول، موضحة أنه تم توجيه الوزارات بضرورة إخلاء مقار الوزارات والمباني، حتى يستطيع الصندوق إعمال شئونه في استغلال المباني وتقييمها.

رئاسة مجلس الوزراء الانتهاء من المراحل الأولى تطوير مبنى وزارة الداخلية الدكتور مصطفى مدبولي الدكتورة هالة السعيد صندوق مصر السيادي

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض أبرز ملفات صندوق مصر السيادى

تحويل مجمع التحرير إلى "فندق عالمى".. الأعمال تنتهى فى ديسمبر 2025

التخطيط: ندرس إنشاء صندوق سيادى للصناعة وجار وضع تصور متكامل لمربع الوزارات بوسط البلد

وزيرة التخطيط: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

تحويل مجمع التحرير إلى "فندق عالمى".. الأعمال تنتهى فى ديسمبر 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

بيان مشترك.. مصر و4 دول عربية تؤكد أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع "مقترح بايدن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل