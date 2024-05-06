الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال وزارة الداخلية: ضبط مزرعة خشخاش وأفيون.. وكشف لغز جثتين في القاهرة والوادي

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت وزارة الداخلية  حملاتها وجهودها المستمرة لضبط مظاهر الخروج عن القانون، فضلا عن حملاتها لضبط العناصر الإجرامية، والكشف عن لغز الجرائم وضبط مرتكبيها، ورصد دفتر أحوال وزارة الداخلية هذه النجاحات الأمنية.

ضبط مزرعة حشيش وخشخاش في كفر الشيخ

نجحت أجهزة الأمن في ضبط متهم حال وجوده بقطعة أرض زراعية ملكه بمساحة فدان كائنة بدائرة المركز، وتبين قيامه بزراعة مساحة 6 قراريط بنبات "الخشخاش" المخدر "الأفيون"، كما عُثر بحوزته على كيلو جرام "أفيون" وطبنجة وإناء معدنى لتسهيل وتصنيع مادة "الأفيون.

ضبط 200 طربة حشيش في سيناء

كما ضبطت أجهزة الأمن عنصر إجرامي بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 200 كيلوجرام، وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ14 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تنفيذ 56 ألف حكم قضائي في يوم

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من خلال حملاتها المتواصلة خلال 24 ساعة من ضبط 215 قضية مخدرات، و42 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 56 ألف حكم قضائي.

مقتل عجوز في الوادي الجديد

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد مسن بالوادى الجديد تبين مقتله على يد عناصر جنائية يتحريض من تاجر عقارات بسبب خلاف مالي.

مشاجرة في كافيه شهير بالقاهرة

كما نجحت أجهزة الأمن في كشف تفاصيل حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (3 أشخاص) - طرف ثان (7 أشخاص، يعملون في أحد الكافيهات الشهيرة جميعهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة" لقيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة فتاة من الطرف الثانى، تعدى خلالها الطرفين بالضرب على بعضهم البعض مما أدى إلى حدوث إصابتهم.

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دفتر أحوال وزارة الداخلية: جثتان فى أرض زراعية بحمرا دوم.. وضبط مخدرات بـ5.5 مليون جنيه

مقتل أجنبي في مدينة نصر

وضبطت أجهزة الأمن المتهم بقتل عامل أجنبي الجنسية، قتل على يد أخر بسبب خلاف نشب بينهما في منطقة مدينة نصر ثالث.

حملات المرور

الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 17448 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط مزرعة حشيش وخشخاش في كفر الشيخ دفتر أحوال وزارة الداخلية وزارة الداخلية ضبط 200 طربة حشيش في سيناء مقتل عجوز في الوادي الجديد مشاجرة في كافيه شهير

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