حزب الله: استهدفنا موقع الصدح الإسرائيلى بقذائف المدفعية وحققنا به إصابة مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف موقع الصدح الإسرائيلي بقذائف المدفعية وتحقيقهم به إصابة مباشرة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأعلن الجيش الإسرائيلى، أمس الثلاثاء، اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله فى منطقة الشاطئ، فى غارة جوية شنها الليلة الماضية على منطقة صور جنوب لبنان.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أوردته قناة "آى 24 نيوز" أنه "في غارة جوية تم القضاء على قاسم سقلاوى، قائد الوحدة الصاروخية في منطقة الشاطئ في حزب الله"، مشيرًا إلى إن سقلاوي كان مسؤولًا عن التخطيط وتنفيذ عمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل من منطقة الشاطئ في لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن أمس استشهاد 6 من مقاتليه في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان، ومن ضمنهم قاسم عفيف سقلاوي "ملاك"، وهو من مواليد عام 1987، من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان.