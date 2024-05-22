"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا بالضفة الغربية

أعلنت هيئة شئون الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيًا بالضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 8825 منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

كانت رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين. وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه بهذه الخطوة المهمة، أثبتت هذه الدول مرة أخرى التزامها الثابت بحل الدولتين وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن هذه الاعترافات تأتي انسجامًا مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما سيسهم بدوره بشكل إيجابي في جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعت الوزارة مرة أخرى جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدمًا في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، والاعتراف بحقوقهم وتطلعاتهم غير القابلة للتصرف، إلى تقرير المصير في دولتهم المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.